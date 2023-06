DIRECT-Ukraine : Kiev affirme avoir reconquis un autre village sur le front sud

Un tribunal russe a commencé à juger l'opposant emprisonné Alexeï Navalny, bête noire du Kremlin, dans un nouveau procès pour "extrémisme" où il risque trois décennies de prison et qui illustre le climat de répression en plein conflit en Ukraine.

Le procès s'est ouvert dans la colonie pénitentiaire de très haute sécurité IK-6 à Melekhovo, à 250 km à l'est de Moscou. Alexeï Navalny, qui est notamment accusé d'avoir créé et financé une organisation "extrémiste", était dans la salle d'audience avec ses avocats.

Le chef de l'opposition russe Alexeï Navalny debout derrière une vitre au tribunal de district de Babuskinsky à Moscou, en Russie, le 20 février 2021. @AP Photo/Alexander Zemlianichenko