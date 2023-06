DIRECT - Ukraine : Kiev affirme avoir repris 7 localités aux troupes russes

Au tour de l'escalade d'amorcer un retour des Russes et Bélarusses: la fédération internationale (IFSC) a annoncé lundi la réintégration à partir de 2024 et sous bannière neutre des grimpeurs des deux pays, bannis depuis février 2022 en raison de la guerre en Ukraine.

Entrée au programme olympique aux JO-2020 de Tokyo et également prévue aux JO-2024 de Paris, la discipline rejoint la dizaine de sports olympiques qui ont suivi la recommandation émise en mars par le Comité international olympique, au nom de la non-discrimination des sportifs et de la séparation entre sport et politique.

Mais si escrime, cyclisme ou judo avaient immédiatement autorisé un retour des Russes et Bélarusses, le comité exécutif de l'IFSC a seulement "engagé un processus pour la réintégration" des grimpeurs des deux pays "à partir de 2024", explique l'instance dans un communiqué.

Il leur faudra pour cela obtenir au préalable "une licence neutre", dont les modalités de délivrance et de contrôle seront précisées ultérieurement, ajoute l'IFSC.

Cette décision, après un mois de consultations, "n'a pas été facile à prendre", a déclaré Marco Scolaris, président de l'instance, réaffirmant la "ferme" condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine et le soutien de l'IFSC à la fédération ukrainienne.

"Nous sommes également conscients que - de manière tragique -, plus d'une centaine de conflits armés font rage dans le monde", poursuit-il, expliquant avoir voulu "trouver un équilibre entre les différentes positions et établir un système qui puisse être équitablement mis en oeuvre à l'avenir" pour d'autres conflits.

La réintégration des Russes et Bélarusses ne signifie par qu'ils participeront aux épreuves d'escalade des JO-2024 - une de vitesse et un combiné bloc-difficulté pour chaque genre, contre une seule épreuve par genre à Tokyo: seul le CIO en décidera, à une date qu'il n'a pas souhaité fixer.

En revanche, cette décision leur permet de continuer à rêver de décrocher les derniers tickets pour les Jeux attribués lors des épreuves qualificatives de mars à juin 2024, alors que Russes et Bélarusses sont d'ores et déjà exclus des championnats du monde en août prochain à Berne et des qualifications continentales prévues à l'automne.