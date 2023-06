DIRECT - Ukraine : la médiation africaine attendue à Saint-Pétersbourg

Après Kiev, la délégation africaine met le cap sur Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie) où elle est attendue par Vladimir Poutine, au lendemain du rejet par Volodymyr Zelensky de son offre de médiation.

La délégation menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa a proposé vendredi sa médiation de paix dans le conflit, estimant depuis la capitale ukrainienne qu'il devait y avoir "une désescalade des deux côtés".

Elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir de la part du chef de l'Etat ukrainien, qui a dénoncé "une tromperie" de Moscou en pleine contre-offensive de ses forces armées.

"Permettre une négociation avec la Russie maintenant, quand l'occupant est sur notre terre, signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance", a tranché Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe avec les dirigeants africains.

L'Otan a salué cette médiation, tout en avertissant que seule une solution "juste" reconnaissant l'agression russe fonctionnerait.

Avant même l'arrivée sur ses terres des dirigeants africains, Vladimir Poutine s'est quant à lui dit convaincu que la contre-offensive de Kiev n'avait "aucune chance" de réussir, et que les pays occidentaux seraient bien obligés de revenir vers lui, à ses conditions. "Et nous verrons à quel moment et de quoi nous pourrons parler avec eux", a-t-il lancé.