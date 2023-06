DIRECT - Ukraine : la Russie face à la contre-offensive de l’armée de Kiev

Le ministère russe de la Défense a détaillé qu'"au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs tentatives de mener des offensives dans les régions de Ioujno-Donetsk et de Zaporijjia", soit à l'est et au sud-est, assurant que celles-ci avaient été mises en échec.

Pour de nombreux observateurs, les combats dans le sud-est attestent que "la contre-offensive ukrainienne a commencé", résume le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW).

L'armée ukrainienne pourrait chercher dans cette région à couper les lignes logistiques russes allant du nord au sud le long de la mer d'Azov, et isoler le sud et la Crimée.