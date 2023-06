DIRECT - Ukraine : le directeur de l'AIEA visite la centrale de Zaporijjia

Des gains symboliques, des objectifs potentiels nombreux qui brouillent les pistes : la contre-offensive de Kiev a d'autant moins livré ses secrets que des brigades ukrainiennes restent tapies dans l'ombre, prêtes à exploiter la moindre percée des défenses russes.

L'armée de Kiev est à l'offensive dans l'est et le sud du pays et affirme "avancer" quand son ennemi ironise sur ses pertes "catastrophiques". Au-delà, c'est le brouillard de la guerre.

On voit clairement beaucoup d'opérations de manipulations tactiques et on peut s'attendre à d'autres (...) au fur et à mesure que la campagne progresse.

Dylan Lee Lherke, analyste de la société privée de renseignement britannique Janes.

"C'est une des premiers bénéfices de l'attaque : vous pouvez choisir à votre avantage le temps et le lieu et laisser votre adversaire deviner".

Les informations disponibles en sources ouvertes montrent que Kiev est loin d'avoir jeté toutes ses forces dans la bataille.

(Re)lire : La contre-offensive ukrainienne ou le « brouillard de la guerre »