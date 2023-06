Direct - Ukraine : Moscou affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne sur Belgorod

Adhésion de l'Ukraine, succession de Jens Stoltenberg et dépenses militaires : les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan vont tenter jeudi à Oslo de trouver des compromis sur ces trois épineux dossiers à l'agenda du sommet de Vilnius en juillet.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, au centre, et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à droite, assistent à une cérémonie en l'honneur des victimes du terrorisme et de l'extrémisme, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, à Oslo , en Norvège, le 31 mai 2023. @AP Photo/Sergei Grits)

Sans consensus, il n' y aura pas de décision, rappelle le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Or, à un mois de la réunion, aucun point n'est tranché. Les dirigeants lituaniens, hôtes du sommet de Vilnius, s'en inquiètent et disent redouter un échec, ce qui agace. L'adhésion de l'Ukraine est la question la plus ardue.

Il y aura des discussions difficiles entre les alliés avant Vilnius, notamment sur les garanties de sécurité ou les assurances pour l'Ukraine et son désir d'adhérer à l'Otan. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan

Les attentes de Kiev sont énormes. Le président Volodymyr Zelensky souhaite "un message très clair" indiquant que l'Ukraine rejoindra l'Alliance "après la guerre".