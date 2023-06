Direct-Ukraine : “Nous ne laisserons pas nos ennemis déstabiliser la Russie” assure Poutine

Une note du ministère britannique de la Défense publiée samedi 4 juin indique que la Russie réorganise ses troupes sur le front. Et Moscou semble se concentrer sur la région de Bakhmout. “La Russie a continué à redéployer des unités régulières dans le secteur de Bakhmout, alors que le détachement d'assaut du groupe Wagner achève son retrait vers les zones arrière”, indique notamment le ministère.

Les forces aéroportées russes ont assumé un rôle de plus en plus important à Bakhmout, fait encore savoir le ministère britannique de la Défense, qui indique que “des éléments des 76e et 106e divisions et deux éléments des forces aéroportées russes supplémentaires sont désormais déployés dans le secteur”.

Lire aussi En Ukraine, les enjeux contraires de la bataille pour les ruines de Bakhmout