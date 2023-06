Direct-Ukraine : "Nous sommes prêts" pour la contre-offensive, annonce Zelensky

Le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto a proposé aujourd'hui un plan pour arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine lors d'une conférence sur la défense et la sécurité à Singapour, une initiative jugée "étrange" par Kiev et critiquée par d'autres participants.

Le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto lors du 20ème Forum annuel de la Défense - Conférence Shangri-La Dialogue sur la défense et sécurité en Asie-Pacifique, à Singapour, ce 3 juin 2023. © AP Photo/Vincent Thian



"J'appelle la Russie et l'Ukraine à s'engager à cesser immédiatement toutes hostilités", a déclaré le ministre indonésien, soulignant que les économies et l'approvisionnement en nourriture des pays d'Asie étaient durement affectés par ce conflit.

Prabowo Subianto a proposé un cessez-le-feu "sur les positions actuelles", des zones démilitarisées qui seraient garanties par des observateurs et des forces de maintien de la paix de l'Onu. Il a aussi suggéré à terme un "référendum dans les zones disputées" organisé par les Nations unies. "L'Indonésie est prête à contribuer en envoyant des unités pour une potentielle opération de maintien de la paix de l'Onu", a-t-il ajouté.

Son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov, participant à la réunion, a catégoriquement rejeté la proposition indonésienne. "Cela ressemble à un plan russe, pas à un plan indonésien", a-t-il déclaré. "Nous n'avons pas besoin que ce médiateur vienne à nous (avec) cet étrange plan", a-t-il ajouté.



L'Indonésie, qui privilégie une diplomatie non alignée, a déjà tenté une médiation de paix entre les deux belligérants. Le président indonésien Joko Widodo a effectué un voyage à Kiev et Moscou et rencontré les dirigeants ukrainien et russe l'an dernier, alors que le pays présidait le groupe de puissances économiques G20.

La proposition du ministre indonésien a rapidement été critiquée à la conférence, un participant lui reprochant de mettre l'agresseur et l'agressé sur le même plan.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a fait valoir qu'une paix en Ukraine devait être obtenue selon des termes acceptables sans risquer de geler le conflit. "Nous devons apporter la paix en Ukraine" mais cela doit être "une paix juste, pas une paix de reddition", a-t-il déclaré, s'exprimant après le ministre indonésien.

Prabowo Subianto est ensuite revenu à la charge. "Demandez aux Indonésiens combien de fois ils ont été envahis", a-t-il souligné en haussant le ton "il y a des violations de souveraineté pas seulement en Europe. J'ai présenté un plan de résolution du conflit (...) je ne dis pas qui a tort ou qui a raison".

L'Indonésie a voté en faveur d'une résolution de l'Onu condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais n'a pas appliqué de sanctions économiques contre Moscou.