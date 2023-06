DIRECT - Ukraine : à Saint-Pétersbourg, Cyril Ramaphosa déclare que "la guerre droit prendre fin"

Dans son dernier rapport, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) constate que la contre-offensive ukrainienne s'est poursuie sur au moins trois secteurs, le 16 juin, à savoir "au sud-ouest de Bakhmout, près de Stupochky (à environ 12 km au sud-ouest de Bakhmout) ; dans l'ouest de l'oblast de Donetsk, près de Vuhledar ; dans la zone frontalière entre l'ouest de Donetsk et l'est de l'oblast de Zaporijjia, le long de la ligne Levadne-Staromaiorske ; et dans l'ouest de l'oblast de Zaporijjia, le long de la ligne Novodanlylivka-Robotyne."

Selon le cabinet américain, "des images géolocalisées postées le 15 juin indiquent que les forces ukrainiennes ont réalisé des gains marginaux dans la périphérie nord-ouest de Bakhmout, à l'ouest de Yahidne, et des blogueurs militaires russes ont affirmé que les troupes ukrainiennes ont poursuivi leurs contre-attaques au nord-ouest, à l'ouest et au sud-ouest de Bakhmout."