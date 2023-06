Live terminé le 14 juin à 22h22

Live démarré le 14 juin à 7H00

DIRECT - Ukraine : six civils tués après des frappes russes à Odessa et à l'est

Six personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées mercredi 14 juin après des frappes russes, notamment à Odessa et à l'est de l'Ukraine. L'attaque a détruit des entrepôts et a provoqué un violent incendie, selon les autorités ukrainiennes. Les horaires sont affichés en temps universel.