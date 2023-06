DIRECT-Ukraine : une attaque meurtrière en Ukraine et évacuation de la région de Belgorod bombardée

Un aérodrome a été touché par une frappe russe près de la ville de Kropyvnytskyï dans le centre de l'Ukraine, selon l'armée de l'air.

"Six missiles et cinq drones d'attaque" ont été lancés par les forces russes, a déclaré à la télévision un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Youriï Ignat. "Sur les six (missiles), quatre ont été détruits par la défense aérienne et deux ont frappé l'aérodrome près de Kropyvnytskyï".