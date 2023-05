Guerre en Ukraine : Kiev visée par une attaque massive de drones russes

Depuis samedi, la Russie et l'Ukraine affirment avoir mené plus de frappes aériennes l'une contre l'autre à plusieurs endroits. Moscou assure avoir intercepté les missiles ukrainiens et l'Ukraine maintient que les combats en première ligne restent féroces.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes ont lancé des offensives à Koupiansk, Krasny Liman, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson. Selon Moscou, l’armée russe a abattu des équipements ukrainiens tels que des radars de contre-batterie fabriqués aux États-Unis, des véhicules blindés et des arsenaux. Les forces aériennes russes ont également intercepté plusieurs missiles de croisière ukrainiens, des missiles anti-radiations et des roquettes, a affirmé le ministère.

Le même jour, l'état-major général des forces armées ukrainiennes (AFU) a déclaré que l'armée ukrainienne a combattu les forces russes à Koupiansk, Krasny Liman et Bakhmout. Les forces aériennes ukrainiennes, munies de lanceurs de roquettes et grâce aux unités d'artillerie, ont lancé des frappes sur des cibles importantes telles que les points de contrôle militaires russes. Ont aussi été visés des stations de rassemblement de personnel et d'équipement, des dépôts de munitions et des systèmes de défense aérienne.