Guerre en Ukraine : la contre-offensive est "prête à démarrer" affirme Kiev

Téhéran accuse le président ukrainien, Volodomyr Zelensky, de critiquer l'Iran dans le but d'obtenir plus d'aides et d'armes de la part des Occidentaux dans le conflit contre la Russie.

La diplomatie iranienne réagissait à une vidéo diffusée mercredi, dans laquelle le dirigeant ukrainien appelle le "peuple iranien" à faire pression sur son gouvernement pour qu'il s'éloigne de la "terreur russe" et cesse de livrer des drones pour mener des attaques de grande ampleur en Ukraine.