Guerre en Ukraine : la Russie revendique la capture de Bakhmout

La Russie a revendiqué samedi soir la capture totale de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine et théâtre de la bataille la plus longue et sanglante dans le pays depuis l'assaut russe en février 2022.

L'annonce a d'abord été faite par le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, avant d'être confirmée par l'état-major russe, puis félicité par Vladimir Poutine.

Le gouvernement ukrainien dit cependant toujours se battre. La vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar avait affirmé plus tôt sur Telegram que les défenseurs ukrainiens contrôlaient toujours "certaines installations industrielles et infrastructures" et immeubles d'habitations, bien que "la situation (soit) critique".