Guerre en Ukraine : la Russie voit de "sérieux obstacles à la paix"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra la semaine prochaine en Finlande, qui a récemment rejoint l'Otan, et y donnera un discours en faveur du soutien à l'Ukraine face à la Russie, a annoncé vendredi le département d'État.

Il se rendra le 1er et 2 juin à Helsinki, après une rencontre à Oslo avec les ministres des Affaires étrangères des pays alliés.

M. Blinken se rendra d'abord en Suède, pays candidat à une adhésion à l'Otan, et rencontrera les Premiers ministres des trois pays nordiques. A Helsinki, Blinken tiendra un discours "pour mettre l'accent sur toutes les façons qui ont fait de l'agression de la Russie contre l'Ukraine une erreur stratégique", a indiqué le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. Il soulignera à cette occasion "nos efforts continus de soutien à l'Ukraine pour la défense de son territoire, de sa souveraineté et démocratie, dans la recherche d'une paix juste et durable", a-t-il précisé.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accompagné le président des États-Unis Joe Biden au sommet du G7 qui s'est tenu à Hiroshima (Japon) le 21 mai 2023. AP

La Finlande et la Suède, qui ont pendant des décennies opté pour une stratégie de non-alignement militaire pour éviter un conflit avec Moscou, ont revu leur position et demandé une adhésion à l'Otan après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La Finlande a officiellement rejoint l'organisation de défense commune en avril. La Suède, elle, attend encore, son sort étant aux mains de la Turquie et la Hongrie, qui doivent toutes deux donner leur accord à son adhésion, cette décision nécessitant l'unanimité des membres de l'organisation.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'y oppose pour l'instant car il reproche à Stockholm d'héberger des membres du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'Ankara considère comme des terroristes. Les diplomates occidentaux espèrent qu'Ankara revoit sa position à l'issue des élections présidentielles, dont le second tour se tient dimanche. M. Blinken se rendra en Suède dans la ville de Lulea, au nord du pays, dans laquelle il participera à une réunion du Conseil du commerce et des technologies (CCT) entre l'Union européenne et les États-Unis, qui vise notamment à instaurer des normes communes, pour rivaliser avec la Chine.