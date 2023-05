Quinze mois après le début de la guerre contre l'Ukraine, et à un peu plus d'un mois du sommet des dirigeants de l'Otan à Vilnius, l'Alliance renforce ses défenses et remanie les plans de protection de tous ses membres.

Ce changement doit rendre l'alliance apte à mener des opérations à grande échelle pour défendre chaque centimètre de son territoire.

Général américain Christopher Cavoli, commandant suprême de l'Otan en Europe.