Kiev affirme avoir contré une nouvelle salve de missiles russes contre la capitale, Moscou revendique un succès

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a exprimé dans un entretien avec l'AFP l'espoir qu'une médiation africaine aide à mettre fin à la guerre en Ukraine le plus vite possible, pour les populations sur place mais aussi pour "les plus pauvres parmi les pauvres", dont son pays fait partie.

"Nous souffrons tous de la guerre en Ukraine", a déclaré Julius Maada Bio au cours de cette interview.

"Nous autres dirigeants internationaux, préoccupés du bien-être des gens, en particulier des plus pauvres parmi les pauvres, nous avons tous intérêt à faire en sorte que la guerre cesse le plus vite possible, avec toute la souffrance qu'elle produit là-bas, en particulier en tant que pays qui a déjà connu la guerre, mais aussi (à cause de) son impact sur nous", a-t-il dit, semblant faire référence à la guerre civile subie par son pays entre 1991 et 2002.

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, au siège de l'ONU, à New York, le 21 septembre 2022. AP Photo/Jason DeCrow

Interrogé sur la faculté de l'Afrique de parler d'une même voix, Julius Bio a répondu : "Il n'y a qu'une parole à tenir, nous n'en avons qu'une: arrêtons ce conflit. C'est pour le bien de l'humanité, à cause de ce qui est en train de se passer: arrêtons cette guerre". "Même ceux qui sympathisent avec la Russie sont pour qu'on stoppe cette guerre", a-t-il renchéri.

La Sierra Leone a voté aux Nations unies avec l'Occident pour la fin de la guerre en Ukraine et le retrait par la Russie de ses troupes, à la différence de nombreux pays africains qui se sont abstenus ou, dans une moindre mesure, ont voté contre.

Àun mois de la présidentielle, Julius Bio a souligné que, sans "les facteurs exogènes" comme la pandémie, la guerre en Ukraine et leurs effets sur un pays fortement dépendant des importations et très vulnérable aux chocs extérieurs, il ne serait pas accaparé par la lutte contre l'inflation, les pénuries et la dégradation du taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar.