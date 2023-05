Kiev dit avoir contré une nouvelle salve de missiles russes, Moscou affirme avoir atteint ses cibles

L'auteur du "Pingouin", Andreï Kourkov s'est exprimé hier lors du sommet de Genève pour les droits humains et la démocratie, au siège de l'Eurovision. Selon lui, la Russie "est en train de perdre ou a perdu la partie" mais elle a suffisamment de puissance pour continuer à bombarder l'Ukraine et pour créér "de nouveaux récits de propagande en Amérique latine et en Afrique."

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

"Les plans et les rêves de Poutine ne sont pas réalisables. Il est clair qu'en réalité la Russie est en train de perdre et a déjà perdue la partie. Mais la Russie a suffisamment de potentiel pour continuer à bombarder l'Ukraine, et pour à créer de nouveaux récits de propagande en Amérique latine et en Afrique. Et même si nous libérons tous les territoires, nous ne pourrons pas empêcher leurs missiles de tomber sur les villes ukrainiennes. Alors probablement la condition numéro un pour la fin de la guerre est la disparition de Poutine : soit démissionner, soit mourir. Et alors seulement, en fait, on peut voir dans un avenir brumeux la fin des activités militaires de la Russie."

Kourkov est également un journaliste respecté dont les écrits paraissent dans divers journaux internationaux, dont le New York Times, The Guardian, New Statesman, Libération, Le Monde, Die Welt et Die Zeit.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes en février 2022, il n'a pas pu quitter le pays en raison de son âge qui le rendait éligible à la conscription. Pendant ce temps, il a rendu compte de la situation depuis Kiev. Un recueil de ses écrits et ses émissions ont été publiés : "Journal d'une invasion".