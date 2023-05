Kiev reçoit des attaques aériennes "sans précédent" en pleine visite d'un émissaire chinois

Plusieurs explosions ont retenti ce jeudi à l'aube à Kiev et dans d'autres régions d'Ukraine, où la population a été priée de rester dans les abris, selon les autorités militaires.

"Des chutes de débris ont été enregistrées dans le district de Darnytskyi de la capitale. Les données sur les victimes et les dégâts sont en cours de vérification", a écrit sur Telegram Serhiï Popko, chef de l'administration civile et militaire de Kiev.



L'armée a également fait état d'attaques de "missiles de croisière" dans la région de Vinnytsia, dans le centre du pays, et une alerte aérienne est en vigueur dans toute l'Ukraine.