Ukraine : Kiev encore ciblée, "attaque de drones" sur Moscou

Dans son allouction vidéo quotidienne, lundi soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a affirmé que "les dates de mouvement de nos troupes" ont été "décidées".

Il indique s'être entretenu avec le commandant en chef et les commandants opérationnels. "Pas seulement à propos de la fourniture d'armes, pas seulement à propos l'entraînement de nouvelles brigades, pas seulement à propos de notre tactique, mais aussi sur le timing. C'est le plus important. Le moment où nous allons avancer et nous allons avancer. Les décisions ont été prises."