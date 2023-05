Ukraine : la région russe de Belgorod a connu une nouvelle nuit d'attaques de drones

La France et l'Union européenne sont déterminées à soutenir l'Ukraine "dans la durée" et "dans tous les domaines", a réaffirmé mardi Paris à un émissaire chinois, envoyé par Pékin en Europe pour discuter d'un règlement politique du conflit russo-ukrainien.

Le ministère des Affaires étrangères français, via son directeur général des affaires politiques et de sécurité Frédéric Mondoloni, a souligné "la pleine responsabilité de la Russie dans le déclenchement et la poursuite de la guerre", lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial chinois Li Hui chargé du dossier ukrainien, selon un communiqué de Paris.

D'après ce texte, la France, tout en saluant "la reprise du dialogue entre la Chine et l'Ukraine", a rappelé que Kiev "exerçait son droit de légitime défense" et a souligné qu'elle et l’UE étaient "déterminées à soutenir (l'Ukraine) dans la durée, dans tous les domaines".

Li Hui, ancien ambassadeur chinois à Moscou, est en tournée en Europe depuis une semaine pour discuter du "règlement politique" du conflit en Ukraine. Il avait passé deux jours à Kiev et un jour en Pologne avant de se rendre en France. Il doit ensuite gagner l'Allemagne et la Russie.

Russie et Chine entretiennent des relations étroites. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mars où il a déclaré que les relations "entraient dans une nouvelle ère".