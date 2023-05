Ukraine - L'Europe veut recenser les dommages causés par les Russes

Une mission de paix menée par six dirigeants africains partira "dès que possible" en Ukraine et en Russie, pour tenter de "trouver une solution pacifique au conflit dévastateur", a annoncé le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont "accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains, à Moscou et à Kiev", a-il indiqué lors d'une conférence de presse au Cap.

Outre l'Afrique du Sud, cette mission inclurait le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte, a-t-il précisé.

Les pays africains ont été moins unanimes que les grandes puissances occidentales à dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine de février 2022. Des pays comme le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont ainsi abstenus à l'ONU lors du vote d'une résolution la condamnant.

Cyril Ramaphosa, qui a précisé s'être entretenu au cours du weekend avec ses homologues russe et ukrainien lors d'"appels téléphoniques séparés", a dit espérer "des échanges soutenus avec les deux dirigeants" au cours de la mission.

La veille, Ramaphosa s'était indigné que Pretoria subisse des "pressions extraordinaires" pour choisir son camp. Proche du Kremlin depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid, l'Afrique du Sud a toujours refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine, affirmant rester "neutre" et vouloir privilégier le dialogue.

Cette position a irrité sur la scène internationale. D'autant que Pretoria a accueilli des exercices navals avec la Russie et la Chine en février, peu avant le premier anniversaire de l'invasion russe, ravivant les inquiétudes occidentales.

L'annonce d'une mission africaine survient par ailleurs après de récentes tensions entre Pretoria et Washington autour de la question russe.



L'ambassadeur américain en Afrique du Sud a affirmé la semaine dernière qu'un cargo russe avait accosté en décembre près du Cap pour repartir vers la Russie chargé d'armes et de munitions.