Ukraine : réunie en Islande, l'Europe veut recenser les dommages causés par les Russes

La guerre en Ukraine contre les forces russes apporte son lot d'enseignements pour Taïwan, montrant comment une armée plus petite peut résister à une force plus grande, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

"On a appris un certain nombre de leçons importantes avec la guerre en Ukraine (...) contre la Russie", a affirmé le chef du Pentagone, interrogé lors d'une audition parlementaire sur les stratégies de défense de l'île de Taïwan en cas d'une éventuelle invasion chinoise.

Le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, au Pentagone 15 mars 2023. © Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

"L'une de ces leçons c'est qu'avec des ressources asymétriques et des tactiques et techniques asymétriques, une force plus petite peut vraiment se défendre contre une force plus puissante", a-t-il dit.