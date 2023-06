Ukraine : le patron de Wagner visé par une enquête après un "appel à la mutinerie"

Un important pont entre la Crimée annexée et une région du sud de l'Ukraine partiellement occupée n'est plus utilisable pour le moment suite à une frappe ukrainienne.

"Malheureusement, le pont est bien plus endommagé que ce que nous pensions initialement. Pendant les 15 à 20 jours qui viennent, voire plus, le temps que des travaux soient menés et qu'on détermine ce qu'on peut faire, le pont n'est plus utilisable pour la circulation", a indiqué à la télévision russe le responsable de l'administration pour la partie occupée de la région de Kherson, Vladimir Saldo

