Ukraine : six drones ont été abattus en Crimée

Le commandant russe d'une milice qui a mené un raid sur une région frontalière russe cette semaine a déclaré que son groupe lancerait bientôt d'autres incursions sur le territoire russe.

Denis Kapustin, qui s'est décrit comme le commandant du Corps des volontaires russes (RVC), s'est entretenu avec des journalistes du côté ukrainien de la frontière avec la Russie un jour après que Moscou a déclaré avoir repoussé le raid sur la région de Belgorod.

Kiev a déclaré que l'attaque avait été menée par des citoyens russes, la qualifiant de conflit interne russe. Deux groupes opérant en Ukraine - le Corps des volontaires russes (RVC) et la Légion de la liberté de la Russie - ont revendiqué la responsabilité.

L'armée russe a déclaré avoir mis en déroute les militants, qui ont mené leur attaque à l'aide de véhicules blindés, et repoussé ceux qui ont survécu en Ukraine.

Kapustin a déclaré que deux de ses combattants avaient été "légèrement blessés" et que les pertes totales de son côté pour l'opération étaient de deux tués et 10 blessés. Moscou a affirmé avoir tué plus de 70 "nationalistes ukrainiens".

Il a également déclaré que les combattants avaient pris un véhicule blindé russe et un canon anti-drone comme trophées.

"Je pense que vous nous reverrez de ce côté-là", a déclaré Kapustin, qui s'est présenté par son indicatif d'appel White Rex. "Je ne peux pas révéler ces choses à venir, je ne peux même pas révéler la direction. La … frontière est assez longue. Encore une fois, il y aura un endroit où les choses deviendront chaudes."

Il a été interrogé à plusieurs reprises sur les reportages des médias occidentaux selon lesquels sa milice avait utilisé du matériel militaire américain destiné à aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe, mais il a refusé de répondre directement.

"Je sais exactement d'où j'ai obtenu mes armes. Malheureusement pas des partenaires occidentaux", a-t-il déclaré.

Il a également suggéré que du matériel militaire occidental avait été capturé par la Russie lors de la bataille de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine et que ce matériel pouvait être acheté sur le marché noir.