Ukraine - une nouvelle attaque d'une densité "exceptionnelle" à Kiev

Après sa mini-tournée européenne ponctuée d'une visite surprise à Paris, dimanche, notamment, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est réjouit de revenir en Ukraine avec la promesse de nouvelles livraisons d'armes.

"Trois longues journées et nos soldats et notre État deviennent plus forts. Beaucoup plus forts. Italie, Allemagne, France, Grande-Bretagne... Nous rentrons chez nous avec de nouveaux programmes de défense. Plus d'armes nouvelles et puissantes pour la ligne de front, plus de protection pour notre peuple, plus de soutien politique", a-t-il déclaré lors de son allocution vidéo quotidienne, lundi soir.

"Lors de toutes les réunions, nous avons discuté de notre formule de paix et, aujourd'hui, nos partenaires sont davantage disposés à suivre la formule ukrainienne. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE est mieux soutenue, et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est mieux comprise", a-t-il ajouté.