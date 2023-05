Ukraine : Zelensky et Macron "s'accordent" pour accroître les sanctions contre la Russie

À l'issue du dîner à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, la France a fait savoir qu'elle formerait et équiperait plusieurs bataillons ukrainiens avec des "dizaines" de véhicules blindés et chars légers. "Dans les semaines à venir, la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC", est-il précisé dans une déclaration commune.

Paris s'est engagée début 2023 à céder à Kiev des AMX-10 RC, des chars légers et rapides. Les annonces formulées dimanche sont nouvelles, a relevé un conseiller de l'Elysée, sans plus de précisions.

La France concentre aussi ses "efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine", souligne la déclaration commune. Elle a déjà livré des systèmes anti-aériens de courte portée Mistral, de moyenne portée Crotale. Elle examine aussi, avec l'Italie, la livraison de systèmes sol-air plus sophistiqués SAMP/T, a rappelé l'Elysée.

Concernant la demande ukrainienne d'avions de chasse, "la question est un peu prématurée", a réitéré un conseiller du président Macron. Il a rappelé qu'il fallait d'abord former des pilotes, un processus long et complexe.

"En plus de sa contribution nationale, la France participe activement aux mesures de l'Union européenne et de l'OTAN en matière d'assistance militaire à l'Ukraine et de formation des soldats ukrainiens", ajoute le texte.

Sur l'année 2023, elle vise la formation de 2.000 Ukrainiens en France et de près de 4.000 en Pologne où elle a déployé plus de 200 soldats pour cela.

