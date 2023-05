Kiev et d'autres villes ukrainiennes ont à nouveau été attaquées vendredi 19 mai, à l'aube par les forces russes, selon l'armée ukrainienne qui a affirmé avoir intercepté tous les drones explosifs qui visaient la capitale.

"La dixième attaque aérienne en 19 jours en mai!" a écrit sur Telegram l'administration militaire de la ville de Kiev, qui a fait état de "plusieurs vagues" de drones explosifs durant la nuit. "Toutes les cibles aériennes détectées se déplaçant en direction de Kiev ont été détruites", a-t-elle affirmé.

Des responsables militaires et médias ont également fait état d'explosions à Lviv et Rivne, dans l'ouest, ou encore à Kherson et Kryvyi Rih, dans le sud.