Live démarré le 18 novembre 2023 à 9h (TU)

Direct - Kiev signale une augmentation des attaques nocturnes de drones lancés par Moscou

L'Ukraine a signalé samedi une augmentation des attaques nocturnes aux drones lancées par la Russie. Kiev accuse Moscou d'en avoir tiré 38 sur son territoire, soit le nombre le plus élevé depuis plus de six semaines.