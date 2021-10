Liban : un mort par balle lors d'une manifestation à Beyrouth

Un médecin affirme q'une personne a été tuée et huit autres blessées jeudi lors d'échanges de tirs pendant une manifestation à Beyrouth des mouvements chiites Hezbollah et Amal pour exiger le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale.

La victime a été tuée par un tir dans la tête et trois des huit blessés sont dans une situation critique, a précisé Mariam Hassan, de l'hôpital Sahel, dans la banlieue sud de Beyrouth.

La Cour de cassation au Liban a rejeté jeudi des plaintes déposées par deux anciens ministres contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth, ce qui lui permet de reprendre ses investigations, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.



Tareq Bitar avait été contraint mardi de suspendre son enquête dans l'attente du verdict de ce tribunal, provoquant la crise la plus grave au sein du gouvernement libanais depuis sa formation le mois dernier.

Une enquête qui piétine

L'explosion survenue le 4 août 2020 et causée par le stockage sans mesures de précaution d'énormes quantités de nitrate d'ammonium a fait au moins 214 morts, plus de 6.500 blessés et dévasté plusieurs quartiers de la capitale.



Pointées du doigt pour négligence criminelle, les autorités refusent toute investigation internationale et sont accusées par les familles des victimes et des ONG de torpiller l'enquête locale.



Le Hezbollah pro-iranien et ses alliés exigent de dessaisir le juge d'instruction, l'accusant de politiser l'enquête, tandis que les responsables politiques refusent d'être interrogés par M. Bitar.