Alain Aspect, prix Nobel de physique, élu à l'Académie française

Le chercheur Alain Aspect, prix Nobel de physique en 2022, a été élu jeudi à l'Académie française, a annoncé l'institution.

M. Aspect, 78 ans, a reçu 16 voix au premier tour, contre une à l'avocat Christian Charrière-Bournazel, et une à une candidate dont la profession n'a pas été précisée, Caroline Champagne.

Trois académiciens ont déposé un bulletin blanc marqué d'une croix.

Alain Aspect, fils d'instituteur né en 1947 à Agen, diplômé en 1969 de l'École normale supérieure de Cachan (région parisienne), est agrégé de physique et a été professeur à l'Université Paris-Saclay et à Polytechnique.

Membre de l'Académie des sciences, il a reçu de nombreux prix, dont la médaille d'or du CNRS en 2005.

Le Nobel en 2022 lui a été attribué en même temps qu'à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien Anton Zeilinger.

Il devait ce prix entre autres à une démonstration réalisée en 1981, à l'Institut physique d'Orsay, quand avec son équipe il réussissait à intriquer pour la première fois deux photons (des "grains" de lumière) à 12 mètres de distance.

L'intrication était-elle possible ? Ainsi était tranchée en laboratoire une controverse vieille de plus de 60 ans entre Albert Einstein et l'un des pères de la physique quantique, le Danois Niels Bohr. Le premier avait prédit l'intrication mais n'y croyait pas, tandis que le second était persuadé qu'on y parviendrait.

Cette découverte a révolutionné le monde quantique, avec des applications dans le cryptage ou l'informatique qui restent à développer.

Cette élection à l'Académie française porte à 34 le nombre de sièges pourvus, sur un total de 40.

Avant Alain Aspect, huit autres membres de l'Académie avaient remporté un prix Nobel: cinq d'entre eux celui de littérature, deux celui de médecine, et un celui de physique (Louis de Broglie, élu en 1944, prix Nobel 1929).