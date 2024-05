Amputé des quatre membres, un député britannique ovationné à son retour au Parlement

Il se présente comme le premier "député bionique". Un élu britannique a été ovationné pour son retour au Parlement mercredi, huit mois après un choc septique qui a entraîné l'amputation de ses deux jambes et ses deux bras.

Craig Mackinlay a été hospitalisé en urgence en septembre dernier après avoir subi une septicémie, c'est-à-dire une complication très grave d'une infection qui peut entraîner une défaillance des organes internes (poumons, reins, coeur...). Il a passé 16 jours en coma artificiel avant d'être amputé en décembre.

Bien décidé à continuer de siéger, l'élu de 57 ans, qui se décrit comme "bionique" en référence à ses prothèses, a fait sa rentrée à l'occasion de la séance hebdomadaire des questions au Premier ministre Rishi Sunak.

Accueilli par une ovation debout dans la chambre des Communes, il a levé le bras, brandissant sa prothèse, puis, lors de la séance, a pris la parole. Visiblement ému, il a fait rire ses collègues parlementaires en s’excusant d'avoir enfreint les règles rigides du Parlement britannique, comme l'interdiction d’applaudir.

"Je porte des baskets, mon pied en plastique ne rentrait pas dans mes chaussures, et ma veste était trop petite pour le bras bionique !" s'est-il exclamé, remerciant sa famille et sa femme pour leur dévouement et les soignants pour l'avoir sauvé alors qu'il était "près de la mort".

Dans un entretien à la BBC, l'élu conservateur a raconté à la BBC s'être couché tôt le soir précédant son hospitalisation, pensant avoir contracté un simple rhume.

Mais son état s'est dégradé durant la nuit et son épouse a appelé les secours.

Une demi-heure après son admission à l'hôpital, son corps était "devenu bleu", un effet secondaire du choc septique, a-t-il expliqué.

"Chance"

Après 16 jours passés dans un coma artificiel, ses chances de survie estimées à 5%, il a été transféré dans un hôpital de Londres, proche du Parlement.

Le député Craig Mackinglay à son arrivée au Parlement de Londres le 22 mai 2024 AFP

Le député n'en garde presque aucun souvenir, en raison de l'effet des drogues administrées, mais se souvient de discussions autour de lui au sujet de ses membres, devenus noirs et rigides.

Le 1er décembre 2023, l’opération d'amputation a eu lieu. A son réveil, il a expliqué se sentir "étonnamment stoïque" en découvrant son nouveau corps en bandages.

"Ils ont réussi à sauver (mes membres) jusqu'aux coudes et au-dessus des genoux", a-t-il décrit. "On peut donc dire que j'ai de la chance".

Le député, élu depuis 2015, a alors reçu des prothèses des jambes et des mains.

Craig Mackinlay a continué à travailler depuis son lit d'hôpital, tout en entreprenant sa rééducation. Le 28 février, cinq mois après son choc septique, il a recommencé à marcher sans aide.

Il s'affiche aujourd'hui avec ses nouveaux membres et sa mâchoire marquée de cicatrices: "J'essaye de me laisser pousser un bouc pour les recouvrir".

Le député a d'ores et déjà dit qu'il comptait se représenter dans sa circonscription du Kent (sud-est de l'Angleterre) aux législatives prévues cette année, contrairement à nombre de ses collègues conservateurs qui ont déjà annoncé jeter l'éponge alors que l'opposition travailliste est très en avance dans les sondages.

Il dit vouloir sensibiliser la classe politique à la réalité de la septicémie, qui cause environ 48.000 morts au Royaume-Uni chaque année.

Il a profité de sa première intervention dans la chambre des Communes mercredi pour demander au Premier ministre d'oeuvrer à une meilleure informations sur les "signes précoces de la septicémie": "Cela n'aurait pas marché pour moi, cela s'est passé de manière trop rapide et trop soudaine, mais nombreux sont ceux qui ont quelques jours devant eux. Si nous pouvons empêcher quelqu'un de finir comme moi, je dirais que c'est un bon résultat".