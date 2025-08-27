Au Danemark, la découverte d'un premier "portrait" d'un Viking

Le
27 Aoû. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le conservateur du musée national du Danemark, Peter Pentz, montre une figurine en ivoire de morse, pièce d'un jeu de société, qui serait le premier portrait d'un Viking, le 26 août 2025 à Copenhague

Camille BAS-WOHLERT
Une moustache impériale et une barbe tressée, une raie au milieu: ces détails gravés sur une figurine en ivoire de morse constituent le premier portrait d'un homme à l'époque viking, a annoncé mercredi le musée national du Danemark.

"Ce petit bonhomme est vraiment différent (...), il a une raie centrale jusqu'au sommet de la tête, puis les cheveux coupés à la nuque", a expliqué à l'AFP le conservateur Peter Pentz.

Il se souvient encore avoir eu l'impression d'être regardé par un Viking en tombant sur la figurine de trois centimètres parmi les collections du musée.

Contrastant avec les représentations existantes, notamment les pièces de monnaie sans caractéristiques individuelles, "c'est la première tentative de portrait de l'époque viking", a-t-il affirmé.

La pièce du Xème siècle, qui représente en effet un roi dans un jeu de société, a été découverte dans un petit tumulus dans le fjord d'Oslo, en Norvège, en 1796.

Elle dormait depuis dans les archives du musée national.

"Si vous pensez aux Vikings comme à des sauvages ou des êtres primitifs, je pense que cette figurine prouve le contraire. Il est très bien soigné", a souri M. Pentz.

Le conservateur du musée national du Danemark, Peter Pentz, montre une figurine en ivoire de morse, pièce d'un jeu de société, qui serait le premier portrait d'un Viking, le 26 août 2025 à Copenhague

"Il a une moustache, sa barbe est tressée", a noté l'historien, relevant des détails uniques jamais rencontrés auparavant.

A l'époque viking (VIIe au XIe siècle), l'opulence capillaire était un indice de richesse et de statut.

Et l'homme représenté sur la figurine "est au sommet. Celui-ci pourrait représenter le roi lui-même, Harald à la Dent Bleue".

"La chose la plus surprenante pour moi est son expression", a insisté l'historien.

"La plupart des représentations vikings de figures humaines sont assez simples, et elles ne ressemblent pas vraiment à des humains. Lui (...) je trouve qu'il a plutôt l'air d'avoir raconté une blague, il sourit".

