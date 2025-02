Au Texas, l'épidémie de rougeole pousse à la vaccination

Shado, 5 ans, est sur le point de se faire vacciner, assis sur les genoux de son père. "Respire profondément... Ca y est, tu es très courageux", le félicite une infirmière.

Mark Medina, le père de Shado, a emmené ses enfants dans un centre de santé de Lubbock, au Texas, qui a lancé une campagne de vaccination contre la rougeole, une maladie grave et très contagieuse qui fait son retour aux Etats-Unis.

C'est dans cette localité du nord-est de l'Etat qu'un enfant non vacciné est mort après avoir contracté la maladie, ont annoncé mercredi les autorités, le premier décès lié à la rougeole dans le pays en près de dix ans.

Après l'avoir appris sur Facebook, Mark Medina et son épouse ont commencé à avoir "un peu peur". "Nous nous sommes dits: +OK, il est temps de se faire vacciner+", raconte à l'AFP le père de famille de 31 ans.

L'épicentre de l'épidémie de rougeole qui frappe le sud des Etats-Unis a été localisé non loin de Lubbock, dans un comté où vit une importante population mennonite, une communauté chrétienne ultraconservatrice.

"Une population qui, traditionnellement, ne vaccine pas ses enfants", indique Rachel Dolan, du département de santé publique de Lubbock, qui souligne que "la rougeole est très contagieuse, c'est le virus le plus contagieux que nous connaissons".

Une "petite étincelle" a ainsi suffi à provoquer "de nombreux cas et une propagation rapide dans cette population", selon elle.

Electrochoc

Un agent de santé prépare une dose de vaccin à Lubbock, au Texas, le 27 février 2025 AFP

Plus de 130 cas ont été recensés depuis le début de l'année au Texas et dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique, et une poignée d'autres ailleurs dans le pays.

Au Texas, deuxième Etat le plus peuplé du pays, près de 20 personnes ont été récemment hospitalisées. Toutes étaient non vaccinées, selon les autorités.

Dans ce contexte, nombre d'experts s'inquiètent de l'influence que pourrait avoir le nouveau ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr, qui a relayé par le passé de fausses informations au sujet de la vaccination, évoquant notamment un lien entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) et l'autisme, une théorie maintes fois démentie.

L'épidémie a par ailleurs éclaté alors que de plus en plus de parents décident de ne pas faire vacciner leurs enfants, sur fond de défiance croissante envers les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques.

A Lubbock, la nouvelle de la mort d'un enfant non vacciné a toutefois semblé faire l'effet d'un électrochoc pour des parents de jeunes enfants, mais aussi pour des adultes non vaccinés.

Elle est "l'une des raisons pour lesquelles je suis venu, pour être en sécurité", confirme José Luis Aguilar, un routier de 57 ans, encouragé par son patron à aller se faire vacciner.

"Au fur et à mesure que l'épidémie prenait de l'ampleur, (...) nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes venant se faire vacciner", affirme Rachel Dolan.

"Certains ont pris conscience de l'imminence de la menace et ont décidé de se faire vacciner", ajoute-t-elle.

Après deux doses, l'efficacité du vaccin contre la rougeole est de 97%, l'un des taux les plus élevés parmi les vaccins disponibles, assure Mme Dolan.