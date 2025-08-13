Australie: découverte d'une baleine préhistorique

Le
13 Aoû. 2025 à 06h53 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le chercheur Ruairidh Duncan pose avec le fossile du crâne d'une baleine ancienne le 13 août 2025 aux Musées Victoria de Melbourne.

Le chercheur Ruairidh Duncan pose avec le fossile du crâne d'une baleine ancienne le 13 août 2025 aux Musées Victoria de Melbourne.

MUSEUMS VICTORIA/AFP
Tom BREAKWELL
Partager 2 minutes de lecture

Des scientifiques australiens ont découvert le fossile d'une baleine aux dents acérées, redoutable prédateur, qui parcourait les mers il y a 26 millions d'années.

Les Musées Victoria de Melbourne ont reconstitué l'espèce à partir d'un fossile de crâne exceptionnellement bien conservé, trouvé en 2019 dans le comté de Surf Coast, au sud-ouest de la ville.

Les scientifiques ont découvert un "prédateur rapide et aux dents acérées" qui aurait eu à peu près la taille d'un dauphin. "Il s'agit essentiellement d'une petite baleine avec de grands yeux et une bouche pleine de dents acérées et tranchantes", a déclaré le chercheur Ruairidh Duncan.

"Imaginez une version ressemblant à un requin d'une baleine à fanons: petite et trompeusement mignonne, mais certainement pas inoffensive."

Photo du 5 août 2025 fournie par les Musées Victoria à Melbourne montrant le fossile du crâne d'une baleine ancienne.

Photo du 5 août 2025 fournie par les Musées Victoria à Melbourne montrant le fossile du crâne d'une baleine ancienne.

MUSEUMS VICTORIA/AFP
Tom BREAKWELL

Le crâne appartenait à un groupe de baleines préhistoriques, des parents éloignés et plus petits des baleines filtreuses actuelles. Il s'agit de la quatrième espèce de ce type de baleines jamais découverte, selon les Musées Victoria.

"Ce fossile nous donne un aperçu de la façon dont les baleines anciennes ont grandi et évolué, et comment l'évolution a façonné leur corps à mesure qu'elles s'adaptaient à la vie marine", a déclaré le paléontologue Erich Fitzgerald, coauteur de l'étude, publiée dans la revue scientifique du Zoological Journal of the Linnean Society.

Science
AUSTRALIE

Dans le même thème - Science

Une femme s'évente lors d'une vague de chaleur à Séville le 1e 12 août 2025
Science

Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent ?

Le major de gendarmerie Christophe Briffa (à droite) et la capitaine Marion Payet manipulent des échantillons de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise le 12 août 2025
Science

A Cergy-Pontoise, la gendarmerie traque les incendies criminels grâce à la science

Une passante se protège du soleil avec un éventail à Montmartre, à Paris, le 12 août 2025, en pleine vague de chaleur
Science

Canicule: chaleur intense sur le Centre-Est, 5 départements toujours en alerte maximale

-33.86785, 151.20732

À la une

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

Afrique

Garde à vue pour l'ex-Premier ministre civil du régime militaire malien, Choguel Kokalla Maïga

International

Nouvelle-Calédonie : le FLNKS rejette officiellement l'accord de Bougival

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Ukraine: les Européens tentent de peser sur Trump avant sa rencontre avec Poutine

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar