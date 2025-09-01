Boxe: Imane Khelif lance la bataille judiciaire des tests de féminité

Le
01 Sep. 2025 à 16h56 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Coralie FEBVRE
© 2025 AFP
La boxeur algérienne Imane Khelif pose avec sa médaille d'or à l'issue du concours olympique dans la catégorie des -66 kg le 9 août 2024 à Paris

La boxeur algérienne Imane Khelif pose avec sa médaille d'or à l'issue du concours olympique dans la catégorie des -66 kg le 9 août 2024 à Paris

AFP/Archives
Mauro PIMENTEL
Partager 3 minutes de lecture

En attaquant devant la justice sportive les nouveaux tests de féminité de World Boxing, l'Algérienne Imane Khelif lance une bataille qui dépasse largement la boxe et concerne aussi l'athlétisme, la natation et l'ensemble du monde olympique.

Lundi, par un court communiqué, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu public le recours déposé le 5 août par la championne olympique de boxe des -66 kg, au coeur d'une polémique sur son genre lors des JO-2024 de Paris.

Dans le détail, Imane Khelif demande l'annulation de la décision prise fin mai par la fédération internationale World Boxing, qui l'a privée en juin du tournoi d'Eindhoven faute d'avoir subi le test chromosomique qui venait d'être mis en place, et de toutes les compétitions tenues depuis.

Elle veut également pouvoir participer "sans test" aux prochains Championnats du monde à Liverpool, qui débutent jeudi et dureront jusqu'au 14 septembre, précise la juridiction basée à Lausanne.

Cette dernière requête n'a quasiment aucune chance d'aboutir puisque le TAS précise avoir refusé d'accorder un effet suspensif à l'appel de la boxeuse algérienne, et n'a pas encore programmé de date d'audience.

Athlètes transgenres et intersexes

Lors des Jeux de Paris, Khelif avait été la cible d'attaques et d'une campagne de désinformation, tout comme la Taïwanaise Lin Yu-ting, la présentant comme un "homme combattant des femmes". La boxeuse de 26 ans s'était imposée en finale des -66 kg.

Née et élevée comme fille, la jeune Algérienne avait été accusée par l'ancienne instance de la boxe olympique, l'IBA, d'être porteuse de chromosomes XY, et avait été bannie pour cette raison des Mondiaux 2023 après avoir jusque-là toujours concouru en catégorie féminine sans la moindre polémique.

Sa requête offrira la première occasion d'un débat judiciaire sur le rétablissement dans le sport mondial - par World Boxing mais aussi en natation et athlétisme - des tests génétiques destinés à établir le sexe biologique, en vigueur aux JO entre 1968 et 1996.

Par un test PCR, il s'agit de conditionner l'accès à la catégorie féminine à l'absence de "gène SRY", situé sur le chromosome Y indicateur de masculinité, méthode vantée pour sa simplicité par ses promoteurs.

Un tel dépistage écarterait les athlètes transgenres, ainsi qu'une partie de celles qui ont toujours été considérées comme de sexe féminin mais présentent des chromosomes XY, soit l'une des formes d'intersexuation.

Le CIO planche depuis juin

Ce dépistage, tout sauf nouveau, avait pourtant été abandonné après les JO-1996 d'Atlanta face aux nombreuses critiques, venues à la fois de l'Association médicale mondiale, d'organisations de droits de d'homme et de la communauté scientifique.

"La détermination du sexe biologique est beaucoup plus complexe" que l'équation "XY = homme", avertissait récemment dans le journal The Conversation le scientifique australien Andrew Sinclair, qui a découvert le gène SRY en 1990.

Outre les chromosomes, "les caractéristiques gonadiques, hormonales et sexuelles secondaires jouent toutes un rôle", rappelle-t-il, une complexité illustrée par les personnes intersexes (jusqu'à 1,7% de la population, selon la biologiste américaine Anne Fausto-Sterling).

Il est par ailleurs possible d'avoir un chromosome XY tout en étant totalement ou partiellement insensible à la testostérone, comme la spécialiste espagnole des haies Maria José Martinez-Patino, privée des Jeux de Séoul en 1988 et première à avoir contesté avec succès les tests de féminité.

Mise sous pression par les nouveaux tests de World Athletics et World Boxing, la nouvelle présidente du CIO Kirsty Coventry a lancé fin juin un groupe de travail sur l'accès à la catégorie féminine, qui devrait aboutir à des directives claires.

Depuis fin 2021, l'instance olympique fixait aux fédérations internationales de simples recommandations, et les dissuadait en particulier de "présumer" un avantage compétitif injuste "en raison de l'intersexuation, l'apparence physique ou la transidentité" d'une athlète.

Science
SUISSE

Dans le même thème - Science

Guy Nicholson, responsable des solutions réseau neutres en carbone chez Statkraft, se tient près d'un volant d'inertie, le 7 août 2025 à Liverpool
Science

Le Royaume-Uni mise sur les volants d'inertie pour sécuriser son réseau électrique

Des femmes souffrant de la maladie de Parkinson dansent le tango lors d'une séance de &quot;tango-thérapie&quot;, à Buenos Aires, le 26 août 2025
Science

En Argentine, la "tango thérapie" pour mieux supporter la maladie de Parkinson

Faut-il délaisser le chocolat pour éviter le cadmium, métal lourd aux effets nocifs pour la santé ?
Science

Dans nos assiettes, des messages anxiogènes et beaucoup d'idées reçues

46.516, 6.63282

À la une

International

Faire de Gaza "une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient

Catastrophe

"Nous n'avions jamais rien vécu de pareil": plus de 800 morts et 2.700 blessés après un séisme en Afghanistan

Afrique

Centrafrique : qui est Anicet-Georges Dologuélé, candidat à la présidentielle renonçant à sa nationalité française ?

International

La flottille pour Gaza avec Greta Thunberg de retour à Barcelone à cause de vents violents

International

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

International

La France exige la "libération immédiate" des onze employés de l'ONU arrêtés au Yémen

International

Indonésie: des milliers de manifestants à travers le pays, l'armée déployée

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Le français au Vietnam, un héritage académique