Bronchiolite: l'efficacité du Beyfortus est maintenant bien établie

On en attendait beaucoup pour préserver les bébés de bronchiolites graves. Testé massivement cet hiver dans plusieurs pays comme la France, le Beyfortus de Sanofi, proche d'un vaccin, s'avère éviter nombre d'hospitalisations, deux études françaises venant confirmer ce constat.

"C'est très encourageant de voir qu'en vie réelle toutes les études vont dans le même sens: une efficacité importante pour prévenir les hospitalisations", résume à l'AFP Isabelle Parent du Chatelet, chargée des maladies infectieuses à l'agence Santé publique France.

Celle-ci, de concert avec l'Institut Pasteur, a rendu publiques vendredi deux études qui dressent un bilan positif de l'efficacité du traitement Beyfortus.

Ces études étaient vivement attendues par les médecins et les autorités de santé publique. Avec d'autres traitements semblables et récemment apparus, Beyfortus, développé par le géant pharmaceutique Sanofi, porte la promesse d'un changement majeur dans la lutte contre la bronchiolite.

Celle-ci touche chaque hiver de nombreux bébés, frappés pendant des jours par des troubles respiratoires. Généralement sans gravité, ils peuvent toutefois déboucher sur une hospitalisation.

Dans la majorité des cas, ces symptômes sont provoqués par un virus dit respiratoire syncytial (VRS). C'est contre lui qu'est ciblé le nirsévimab, molécule du Beyfortus.

Le but est le même qu'un vaccin, mais le principe différent. Il ne s'agit pas de pousser l'organisme à développer ses propres anticorps anti-VRS, mais d'injecter directement ces derniers.

Il fait partie d'une série de récents traitements, qui portent pour la première fois la promesse d'immuniser de nombreuses personnes contre le VRS: on y compte notamment l'Abrysvo de Pfizer - pour le coup, un vaccin.

Les autorités sanitaires de plusieurs pays ont donc décidé d'engager à l'automne de vastes campagnes d'immunisation des bébés via Beyfortus, dont la France qui en a administré plus de 200.000 doses et a même dû les rationner face à la vive demande des parents.

Ce choix, largement soutenu par les pédiatres, a toutefois fait l'objet de quelques critiques, certains observateurs jugeant prématuré de s'avancer autant sur la seule base des essais cliniques fournis par Sanofi.

Il est donc crucial d'évaluer les bénéfices réels du Beyfortus à l'issue de l'épidémie de bronchiolite de cette année.

Préserver les hôpitaux

Ces bénéfices apparaissent de plus en plus incontestables dans les pays où le traitement a été déployé. Une étude au Luxembourg, puis une autre en Espagne, ont montré ces derniers mois que Beyfortus avait nettement réduit le risque d'hospitalisation des bébés.

Les autorités sanitaires américaines ont aussi donné en mars des indications en ce sens.

Ces observations, qui contrastent avec le peu d'études en vie réelle déjà disponibles sur le vaccin de Pfizer, sont confirmées par les travaux réalisés en France et parus vendredi.

Les deux sont complémentaires. Le premier, d'une méthodologie semblable à ceux réalisés à l'étranger, s'est penché sur un groupe de nourrissons hospitalisés ces derniers mois en réanimation pour bronchiolite, et a regardé s'ils avaient reçu du Beyfortus ou non.

Il conclut que le traitement réduit de 75% le risque de passage en soins intensifs, un chiffre qui doit cependant être relativisé par la taille relativement réduite de l'échantillon d'environ 300 bébés.

La seconde étude vient compléter ces conclusions par un autre chemin: c'est une modélisation qui prend en compte de nombreux facteurs, comme le profil des précédentes années d'épidémie, pour estimer le nombre d'hospitalisations évitées par Beyfortus.

Selon les chercheurs, ce sont des milliers de bébés qui ont ainsi échappé à l'hôpital: entre 3.700 et 7.800 au total.

Que conclure de ces deux études ? Ce n'est pas tant sur le plan individuel qu'un tel traitement est essentiel. Contrairement à une maladie comme la rougeole, les risques de complication d'une bronchiolite sont faibles pour un bébé en bonne santé.

Mais "c'est vraiment intéressant pour éviter l'engorgement des hôpitaux, où les services de pédiatrie sont saturés à cette époque", avance Simon Cauchemez qui a coordonné ces modélisations pour l'Institut Pasteur.

D'où "l'intérêt d'une stratégie large qui permette d'immuniser des nourrissons qui vont bien par ailleurs", conclut-il.