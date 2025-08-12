Canicule: une grande partie de la France étouffe, le mercure bat des records

Presque 43°C enregistrés en Ardèche et en Aveyron: les températures se sont affolées mardi en France, où 14 départements du sud-Ouest et du Centre-Est étaient en alerte maximale face à une vague de chaleur exceptionnelle, même pour un mois d'août.

Comme la veille, plusieurs stations météorologiques ont enregistré des niveaux de température records: 42,9°C à Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche), 42,6°C à Romans-sur-Isère (Drôme) ou encore 37,2°C dans le petit village des Sauvages (Rhône) pourtant situé à 831 mètres d'altitude.

Fichier vidéo A midi, le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche ont basculé en vigilance rouge canicule, s'ajoutant aux dix départements du Sud-Ouest déjà en alerte maximale depuis la veille.

"C'est étouffant, il n'y a pas d'air à Lyon, que du béton", soulignait Andréa, une jeune femme employée par une association pour recruter des donateurs dans le centre-ville, dont les horaires ont été aménagés afin de lui éviter le pire de la fournaise.

Deux tiers du pays est également en alerte orange et la barre des 30°C a été franchie partout sauf sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique en Bretagne et Pays de la Loire, d'après Météo-France.

Des visiteurs du jardin du Carroussel à Paris patientent pour faire le plein d'eau fraiche en pleine vague de chaleur, le 11 août 2025 AFP

La vigilance rouge sera levée mercredi à 06H00 sur les départements du Sud-Ouest, sauf l'Aude, mais sera maintenue sur la vallée du Rhône jusqu'à minuit.

La nuit s'annonce chaude, notamment dans les plaines du Sud-Ouest, le littoral méditerranéen et la Corse avec des températures "nettement supérieures à 20 °C".

La puissante vague de chaleur a aussi déclenché des alertes rouges en Italie et dans plusieurs régions des Balkans, qui, avec la péninsule ibérique, luttent contre de violents incendies. Un homme est mort dans un feu de forêt près de Madrid.

Malaises

S'il n'y a pas encore d'afflux aux urgences, "il va y avoir une augmentation des malaises et d'autres raisons liées directement ou indirectement à la chaleur", a prédit le secrétaire général de l'Association des médecins urgentistes de France, Franck Becker, sur RTL.

Fichier vidéo Lors des 16 jours de canicule en juin, Santé publique France a relevé 480 décès "en excès" par rapport à la normale.

Face aux risques, les autorités multiplient les appels à la vigilance et le message semble passer. "Je ne sors pas à 40°C, je ne cherche pas le drame", explique Régine Blachère, 86 ans, croisée mardi matin à Lyon.

La préfète du Rhône a aussi suspendu les chantiers extérieurs et interdit toute manifestation jusqu'en soirée.

Dans les Landes, la préfecture a annoncé que la feria de Dax, prévue de mercredi à dimanche avec un million de "festayres" attendus, aurait bien lieu mais avec des "adaptations" si les 39°C annoncés pour vendredi se confirment.

Des femmes munies d'un parapluie et d'un éventail se promènent près des berges de la Garonne à Toulouse, le 11 août 2025 AFP

Les municipalités agissent aussi: Lyon a instauré la gratuité de ses musées climatisés et autorise à dormir dans un des parcs de la ville, plusieurs communes voisines offrent la piscine à leurs administrés, l'une d'elle des séances de cinéma à un euro...

Monde dangereux

"Des vagues de chaleur plus étendues, plus longues et plus fréquentes sont une conséquence prévisible de la hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement due à notre utilisation des combustibles fossiles", explique à l'AFP Richard Allan, professeur à l'université britannique de Reading.

Tableau montrant l'inconfort ressenti en fonction de la température et de l'humidité dans l'air ambiant, et le niveau de dangerosité de cet inconfort AFP

Pour lui, il faut se "préparer à un monde plus dangereux".

D'ores et déjà, le pic de chaleur participe à la détérioration de la qualité de l'air, avec de la pollution à l'ozone, aggrave la sécheresse et augmente le risque de feux de forêts.

Dans le parc national des Ecrins, le refuge de la Selle, 2.673 mètres d'altitude, a fermé faute d'approvisionnement suffisant en eau, les deux canicules de l'été ayant tari les sources.

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l'été 2025. Selon Météo-France, elle devrait se poursuivre en fin de semaine avec "un nouveau pic caniculaire attendu pour le week-end du 15 août".