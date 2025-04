Chikungunya à La Réunion: Manuel Valls encourage la vaccination de ceux qui le peuvent

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a encouragé dimanche ceux qui le peuvent à se faire vacciner contre l'épidémie de chikungunya à La Réunion alors que les autorités sanitaires viennent de retirer "sans délai" les plus de 65 ans de la campagne de vaccination.

"Je fais confiance aux autorités sanitaires", a dit le ministre invité du Grand Jury RTL/M6/Le Figaro/Public Sénat, en rappelant que "c'est la première fois qu'un vaccin a été utilisé contre le chikungunya".

La campagne de vaccination lancée il y a quelques semaines, et qui ciblait en priorité les seniors, a été "adaptée sans délai" après trois "événements indésirables graves" chez des personnes de plus de 80 ans présentant des comorbidités, a rappelé M. Valls.

Interrogé pour savoir si la campagne de vaccination devait se poursuivre, M. Valls a répondu "oui" en précisant que "des recommandations ont été données".

Il a nié toute précipitation dans le lancement de la campagne de vaccination en rappelant que le vaccin Ixchiq avait reçu son autorisation de mise sur le marché en juin 2024.

Le chikungunya, une maladie infectieuse due à un virus transmis par le moustique tigre, provoque une forte fièvre et des douleurs articulaires pouvant perdurer plusieurs semaines. Il n'existe pas de traitement spécifique contre la maladie.

Face à une épidémie généralisée et majeure à La Réunion, une campagne de vaccination a été lancée par les autorités sanitaires début avril dans l'île. Le vaccin utilisé, Ixchiq, est le premier contre le chikungunya à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe.

Le bilan provisoire de l'épidémie de chikungunya à La Réunion est de neuf morts, selon les autorités sanitaires qui soulignent que l'épidémie se "stabilise à un haut niveau", selon des chiffres donnés mercredi.

L'épidémie actuelle a commencé en août 2024, mais les cas ont explosé à partir de mars 2025. Avant cette flambée, aucun cas de chikungunya n'avait été signalé depuis 2010 à La Réunion. Une grande épidémie y avait touché 260.000 personnes et fait plus de 200 morts entre 2005 et 2006.

"Le bilan est déjà lourd et peut évidemment s'aggraver", a mis en garde M. Valls. "C'est pour ça qu'il faut à chaque fois avoir ces gestes préventifs", a-t-il insisté.