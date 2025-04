Chikungunya à La Réunion: six décès, mais une amorce de recul de l'épidémie

Six décès liés au chikungunya ont été recensés depuis le début de l'année à La Réunion, selon les autorités sanitaires, qui notent une amorce de baisse de l'épidémie sur l'île, où plus de 100.000 personnes pourraient avoir été infectées.

"Depuis le début de l'année, six décès survenus entre les semaines 11 et 13 (du 10 au 30 mars, ndlr) chez des personnes de plus 70 ans porteuses de comorbidités ont été classés comme liés au chikungunya", a indiqué Santé publique France (SpF) dans son bulletin hebdomadaire de surveillance épidémiologique.

L'agence sanitaire précise que plusieurs autres décès sont en cours d'investigation "quant à l'imputabilité du virus". Le précédent bilan faisait état de deux morts liés à ce virus transmis par le moustique tigre, qui entraîne de fortes fièvres et des douleurs articulaires.

"L'épidémie est toujours en cours avec 4.913 cas confirmés" pour la semaine du 31 mars au 6 avril, contre près de 6.300 la semaine précédente, mais les consultations en médecine de ville et les passages aux urgences "amorcent une baisse", note SpF.

Santé publique France appelle toutefois à la prudence. "Un recul de deux semaines supplémentaires est nécessaire pour confirmer ou non le passage du pic épidémique", précise-t-elle.

Depuis le début de l'année, plus de 33.000 cas ont été confirmés, mais le nombre réel est considéré comme beaucoup plus élevé, beaucoup de malades ne se faisant pas dépister.

Selon le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, Gérard Cottelon, "plus de 100.000" personnes pourraient avoir été touchées dans l'île de l'océan Indien, qui compte 900.000 habitants.

Le vaccin pour "éviter les cas graves"

Le chikungunya est transmis par le moustique tigre AFP/Archives

Depuis la reprise de l'épidémie en août 2024, 224 hospitalisations de plus de 24 heures ont été recensées sur l'île. Parmi ces cas, un quart des patients avait moins de six mois, et 46% plus de 65 ans, selon SpF, qui ajoute que 41 "cas graves" ont été enregistrés.

La région méridionale de l'île, la plus touchée par l'épidémie, montre toutefois des signes de répit: l'activité des urgences du CHU Sud a chuté de 22%, même si celles-ci représentent toujours la majorité des passages aux urgences.

Face à l'épidémie, une campagne de vaccination a été lancée le 7 avril par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lors d'un déplacement à La Réunion.

Les 40.000 premières doses du vaccin Ixchiq du groupe pharmaceutique Valneva, le premier vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe, sont destinées aux personnes de 65 ans et plus présentant des comorbidités, qui peuvent se faire vacciner gratuitement.

Vu son démarrage tardif par rapport à l'avancée de l'épidémie, "la campagne de vaccination actuelle ne jouera pas le rôle d'arrêt de transmission" mais "va éviter des cas graves", a estimé auprès de l'AFP Patrick Mavingui, directeur de recherche CNRS.

Olivier Schwartz, responsable de l'unité Virus et immunité à l'Institut Pasteur, a indiqué mardi au cours d'une conférence de presse que "les modèles tendent à montrer que le pic épidémique sera atteint dans les jours prochains". Initialement, les autorités sanitaires avaient prédit un pic immunitaire pour mi-avril.

Avant cette épidémie, déclenchée en août 2024 mais qui a explosé en 2025, aucun cas de chikungunya n'avait été signalé à La Réunion depuis 2010.

Une boîte de vaccin IXCHIQ contre le chikungunya dans une pharmacie à L'Etang Sale, le 7 avril 2025 lors du début de la campagne de vaccination à La Réunion AFP

Si elle est considérée comme "généralisée et majeure" par SpF, l'épidémie actuelle a toutefois un impact sanitaire moindre que durant la grande épidémie de 2005-2006.

"En 2005, 266.000 personnes, soit 40% de la population, avait été touchées. On avait déploré plus de 250 décès et une quarantaine de transmissions maternelles du virus", a rappelé Anna-Bella Failloux, responsable de l'unité arbovirus de Pasteur, qui avait fait partie de la task-force envoyée alors dans l'île.