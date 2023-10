Cinq choses à savoir sur la mission Psyché

Photographies fournies par la Nasa d'un propulseur à effet Hall, éteint à droite et allumé à gauche

Pour la première fois, une sonde de la Nasa va voyager jusqu'à un objet dont la surface est composée non pas de roche, de glace ou de gaz, mais de métal: l'astéroïde Psyché.

En étudiant cet étrange objet, les scientifiques espèrent en apprendre plus sur le noyau des planètes rocheuses comme la nôtre -- ou bien répertorier un nouveau type de corps céleste encore totalement inconnu.

Voici cinq faits intéressants sur cette mission.

Mine de métal

Si l'exploitation minière de Psyché était possible, son fer, son nickel et son or vaudraient la modeste somme de 10,000,000,000,000,000,000 dollars, selon une estimation du magazine Forbes.

Mais la personne à l'origine de ce calcul, Lindy Elkins-Tanton, responsable scientifique de la mission, a déclaré qu'il s'agissait seulement "d'un exercice intellectuel amusant".

"Nous n'avons aucune technologie, en tant qu'espèce, pour rapporter Psyché sur Terre", a-t-elle déclaré lors d'une récente conférence de presse. Même si cela était possible, la quantité de métal en étant issue inonderait le marché, réduisant sa valeur à zéro, a-t-elle dit.

Propulsion verte -

Durant son long voyage, la sonde utilisera un mode de propulsion innovant: quatre propulseurs à effet Hall, qui produisent une lumière bleue caractéristique.

Les panneaux solaires de Psyché convertissent la lumière en électricité. Cette électricité est ensuite utilisée par les quatre moteurs pour accélérer et expulser des ions (atomes chargés en électricité) d'un gaz également utilisé pour des écrans plasma ou les phares de voitures (gaz xénon).

Malgré la poussée relativement faible engendrée, grâce à l'absence de frictions dans le vide spatial, la sonde accélèrera malgré tout jusqu'à des dizaines de milliers de km/h.

"Vous pouvez voir cela comme l'obtention d'une poussée grâce à la lumière du Soleil", a résumé David Oh, ingénieur à la Nasa. "C'est la propulsion verte par excellence."

- Communication laser

Les missions spatiales impliquent la transmission d'un volume de données de plus en plus grand, à mesure que la technologie qu'elles embarquent s'améliore. La Nasa cherche ainsi à se tourner vers des systèmes de communications par laser, au lieu des classiques communications radio.

Psyché transportera une expérimentation, devant permettre "une multiplication par 10 des taux de transmission de données traditionnels", a déclaré Abi Biswas, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa. Cela permettra l'envoi d'images en très haute résolution, de davantage de données scientifiques, et de vidéos.

Le laser sera pointé depuis l'observatoire de Table Mountain de JPL en Californie, et le vaisseau visera lui en retour l'observatoire Palomar, également en Californie.

La technologie a déjà été testée, mais ce sera la première fois sur de plus longues distances, au-delà de l'orbite lunaire. L'idée est de pouvoir à l'avenir pouvoir l'utiliser pour des missions sur Mars.

- Gravity -

Psyché emporte trois instruments scientifiques sophistiqués pour étudier l'astéroïde. Mais pour s'intéresser à sa gravité, la sonde utilisera... sa bonne vieille radio.

"Nous pouvons observer la tonalité ou la fréquence des ondes radio revenant vers les antennes, et déterminer la vitesse à laquelle se déplace la sonde" autour de l'astéroïde, a expliqué le planétologue Ben Weiss. Un peu comme le son des sirènes d'une ambulance résonnent différemment à mesure qu'elle se rapproche puis s'éloigne.

En suivant précisément les changements de vitesse de la sonde, les scientifiques peuvent déterminer les variations dans le champ gravitationnel de l'astéroïde. Cela permettra de tirer des conclusions sur la composition et la structure interne de Psyché.

- Moins de métal, plus de roche? -

Etant donné la brillance de Psyché, il existait jusqu'à récemment un consensus: l'astéroïde devait être fait presque entièrement de métal. Ce qui correspondrait à la théorie selon laquelle il s'agirait du noyau d'un ancien corps céleste, dont la surface fut arrachée par d'anciennes collisions.

Mais des chercheurs se sont aperçus, dans une étude publiée en 2022, que Psyché était en fait moins dense que ce qu'on attendrait pour un corps fait entièrement de fer.

Une possibilité serait que des volcans aient fait remonter du fer à la surface, recouvrant la roche par une couche de métal.

Réponse lorsque la sonde aura atteint sa cible, en 2029.