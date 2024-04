Consommation "alarmante" d'alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents, selon l'OMS

La consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les 11-15 ans est "alarmante", selon un rapport de la branche européenne de l'OMS qui préconise des mesures de santé publique pour limiter l'accès aux boissons alcoolisées.

"L'utilisation généralisée de substances nocives chez les enfants dans de nombreux pays de la région européenne - et au-delà - constitue une grave menace pour la santé publique", a alerté le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Hans Kluge, cité dans un communiqué.

Il appelle notamment à augmenter les taxes, limiter les points de vente et la publicité et à bannir les agents aromatisants pour contrer cette tendance.

Après des années de recul de l'usage des substances psychoactives, "certaines données suggèrent que la pandémie de Covid-19 a provoqué une nouvelle augmentation de la consommation", relève le rapport, qui rassemble les données de 280.000 jeunes en Europe, en Asie centrale et au Canada.

Les mesures de confinement ont en effet modifié les habitudes des 11-15 ans. Ils ont été plus présents en ligne et exposés à des publicités numériques.

Cette évolution pourrait laisser des traces.

Conséquences coûteuses

"Adopter des comportements à risque pendant l'adolescence peut influer sur le comportement à l'âge adulte, la consommation de substances psychoactives à un âge précoce étant liée à un risque plus élevé d'accoutumance", a-t-il insisté. "Les conséquences sont coûteuses pour eux et pour la société".

L'utilisation de cigarettes électroniques a augmenté, selon le rapport, dans le monde entier et cette tendance est particulièrement marquée chez les adolescents.

Bonne nouvelle cependant, le tabagisme recule : 13% des 11-15 ans ont déjà fumé en 2022, deux points de moins qu'il y a quatre ans. Toutefois, ils sont nombreux à avoir adopté la cigarette électronique.

Quelque 32% des jeunes de 15 ans en ont déjà fumé et 20% au cours des 30 derniers jours.

Réalisée tous les quatre ans sous l'égide du bureau Europe de l'OMS, qui rassemble 53 pays et s'étend jusqu'à l'Asie centrale, l'enquête internationale HBSC (Health behaviour in school-aged children) permet de décrire les comportements de santé des élèves de 11, 13 et 15 ans. Elle comporte différents volets dont celui-ci, consacré à l'usage de substances psychoactives.

L'alcool est la substance la plus fréquemment consommée par les adolescents. 57% des jeunes de 15 ans en ont bu au moins une fois et près de quatre sur dix en ont consommé au cours des 30 derniers jours.

En outre, environ un adolescent sur dix (9%) a déjà été fortement saoul au cours de sa vie. Quelque 5% l'ont été dès 13 ans et 20% parmi ceux de 15 ans.

"Cela démontre une tendance à l'escalade dans l'abus d'alcool chez les jeunes", a déploré l'OMS Europe dans un communiqué.

"Ces résultats soulignent à quel point l'alcool est disponible et normalisé et montrent qu'il est urgent de prendre de meilleures mesures politiques pour protéger les enfants et les jeunes de (ses) méfaits", a insisté l'organisation.

Autre source d'inquiétude, les jeunes filles boivent plus qu'auparavant. 40% des adolescentes de 15 ans ont dit avoir bu au moins une fois au cours des 30 derniers jours, contre 38% il y a quatre ans, alors que chez les garçons la tendance est inverse.

La consommation de cannabis est quant à elle en légère baisse : le pourcentage des adolescents de 15 ans en ayant déjà consommé a reculé de quatre points en autant d'années, descendant à 12%.