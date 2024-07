Corée du Sud: des patients manifestent pour exhorter les médecins à cesser leur grève

Environ 300 personnes défendant les droits des patients sud-coréens se sont rassemblées jeudi à Séoul pour exhorter les médecins à mettre fin à leur grève prolongée qui a de lourdes conséquences sur les services de santé publique.

Depuis février, des milliers de médecins et internes ont cessé de travailler pour protester contre une mesure prévoyant d'augmenter le nombre d'admissions dans les écoles de médecine afin de lutter contre les pénuries de médecins et se préparer au vieillissement rapide de la population.

La grève a entraîné des perturbations dans les hôpitaux et plusieurs établissements ont été contraints d'annuler des traitements et des opérations chirurgicales importantes.

Les quelque 300 manifestants qui se sont rassemblés jeudi dans la capitale ont appelé à la fin de la grève et à l'adoption de lois visant à empêcher toute nouvelle action syndicale.

"Nous ne pouvons plus supporter les conséquences et l'anxiété continus" liés à ce mouvement, ont-ils déclaré dans un communiqué commun, ajoutant que "les services médicaux ne doivent en aucun cas être suspendus".

Kim Jeong-ae, dont la fille se bat pour obtenir un traitement contre une maladie rare, estime que les patients sont utilisés comme des "pions" par la communauté médicale.

"Vous feriez cela si les patients étaient vos fils et vos filles ?", a-t-elle déclaré, le crâne rasé en signe de protestation.

Rassemblement contre la grève des médecins à Séoul, le 4 juillet 2024 en Corée du Sud AFP

En mai dernier, le gouvernement a validé une hausse des quotas d'admission d'environ 1.500 places pour les écoles de médecine en 2025 afin, selon lui, de remédier à la pénurie de médecins et au vieillissement rapide de la population.

Des médecins expérimentés et des professeurs de médecine de certaines des principales institutions médicales du pays se sont récemment joints à ce mouvement de grève en signe de solidarité.

Les médecins de certains des plus grands établissements médicaux du pays ont également suspendu les traitements ambulatoires et les interventions chirurgicales non urgentes.