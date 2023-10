Début de la campagne de vaccination contre la grippe, désormais ouverte aux enfants

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe s'ouvre mardi en France, avec une nouveauté par rapport aux années précédentes: l'ouverture à tous les enfants de plus de deux ans.

"La vaccination contre la grippe saisonnière se déroule du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2024", annonce l'Assurance maladie sur son site internet. "La campagne sera menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19".

Il était initialement prévu que les deux campagnes soient lancées en même temps, mais celle contre le Covid a été avancée de deux semaines (le 2 octobre) vu la poursuite de l'épidémie -- resurgie au coeur de l'été -- au moment de la rentrée de septembre.

Principale nouveauté cette année concernant le vaccin anti-grippe: les enfants de plus de deux ans et les adolescents y sont désormais éligibles, une décision recommandée par la Haute autorité de santé (HAS) et motivée par la lutte contre la propagation de la maladie.

Toutefois, le vaccin ne sera remboursé qu'aux deux tiers pour les enfants, contrairement aux autres publics habituellement ciblés, notamment tous les plus de 65 ans, pour qui il est gratuit.

Les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques -- y compris les enfants à partir de six mois -- et celles qui sont atteintes d'obésité massive (avec un indice de masse corporelle de plus de 40) peuvent aussi bénéficier d'un vaccin intégralement pris en charge.

Pour les autorités sanitaires, l'enjeu est d'éviter une saison aussi difficile que le tournant 2022/2023 où plusieurs épidémies (grippe, Covid et, chez les bébés, bronchiolite) s'étaient combinées pour surcharger des hôpitaux déjà en crise.

L'épidémie de grippe de l'hiver dernier a été d'une "sévérité marquée", résume ainsi un bilan publié mardi par l'agence Santé publique France.

Quelque 14.000 hospitalisations et 1.500 décès liés à la grippe ont été observés en 2022/2023. Si les plus de 65 ans ont été les plus touchés -- près de 90% des morts --, les tranches d'âges plus jeunes ont été frappées à un degré inhabituel.

L'épidémie a été spécifique à d'autres titres. Elle a commencé tôt, en novembre, et a duré très longtemps, une deuxième vague venant la relancer début 2023.