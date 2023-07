Décollage d'Euclid, le télescope qui va étudier la matière noire de l'Univers

Le télescope spatial européen Euclid doit décoller samedi pour tenter d'éclairer l'une des plus grandes énigmes scientifiques, la matière noire et l'énergie sombre, qui constituent 95% de l'Univers mais dont on ne sait quasiment rien.