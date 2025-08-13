Décollage réussi pour le lanceur européen Ariane 6 en Guyane

Le
13 Aoû. 2025 à 01h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le lanceur européen Ariane 6 décolle de Kourou le 6 mars 2025

Le lanceur européen Ariane 6 décolle de Kourou le 6 mars 2025

AFP/Archives
Ronan LIETAR
Partager 2 minutes de lecture

Le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté sur place un correspondant de l'AFP.

Pour son deuxième vol commercial, Ariane 6 doit mettre en orbite le satellite météorologique MetOp-SG-A1, premier satellite de nouvelle génération en orbite polaire.

La fusée a décollé à l'horaire prévu, soit 21H37 heure locale (00H37 GMT, mercredi).

Le satellite présent à son bord, pesant un peu plus de quatre tonnes, est destiné à améliorer la précision des prévisions météorologiques et la compréhension du climat.

Construit par Airbus Defence and Space pour l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA), il sera placé en orbite héliosynchrone à environ 800 km d'altitude.

Ce satellite embarque six instruments, dont IASI-NG, un sondeur infrarouge qui fournira des mesures deux fois plus précises que son prédécesseur IASI.

Ce sondeur mesurera les profils de température et de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la température des océans et des continents, ainsi que 16 variables essentielles pour le suivi climatique — telles que les gaz à effet de serre, les poussières désertiques ou la couverture nuageuse — uniquement détectables depuis l'espace.

Autre outil clé: Sentinel-5 du programme européen Copernicus pour la surveillance des principaux polluants atmosphériques et de l'ozone stratosphérique.

Il s'agit du troisième lancement d'Ariane 6 depuis son vol inaugural en juillet 2024 et le deuxième commercial après celui du 6 mars avec un satellite militaire.

"Troisième lancement, troisième succès!", s'est félicité David Cavaillolès, le président exécutif d'Arianespace. "Il n'y avait pas de meilleur début possible."

L'autre fusée européenne légère, Vega-C, n'a repris les vols qu'en décembre 2024 après avoir été immobilisée pendant deux ans dans la foulée d'un accident ayant entraîné la perte de satellites.

Le carnet de commandes d'Ariane 6 compte maintenant 32 vols offrant des années d'activité au centre spatial guyanais.

La cadence des tirs va augmenter au fil des mois: "notre cible, c'est de faire neuf à dix lancements par an", ambitionne David Cavaillolès.

Science
FRANCE

Dans le même thème - Science

Des baigneurs dans la Seine au bras Marie à Paris le 12 août 2025
Science

Chaleur à Paris: se baigner dans la Seine, "quelle aubaine !"

Illustration de Mauricio Alvarez et obtenue auprès de l'Université du Chili le 11 août 2025, représentant un Yeutherium pressor, un petit mammifère de la taille d'une souris qui a côtoyé les dinosaures
Science

Un fossile de mammifère du temps des dinosaures découvert au Chili

Cristina et son fils Ezio dans le service &quot;Care en Mater&quot; qui aide les familles les plus en difficulté à accueillir un nouveau-né, le 4 août 2025 au centre hospitalier universitaire Purpan de Toulouse
Science

A Toulouse, soigner les parents pour protéger les nouveau-nés

5.16281, -52.64265

À la une

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival et demande des élections en novembre

International

44 familles évacuées de Gaza vers l'Espagne pour des soins médicaux

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

Afrique

RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?

International

Sécheresse: plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen affectés depuis avril

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar

Afrique

Médias, ONG, officines... L'offensive de la Russie en Afrique décryptée dans une enquête d'All Eyes On Wagner