Des canettes de Coca-Cola Cherry visées par un rappel en raison d'un risque pour la santé

Les canettes de 33 cl de Coca-Cola Cherry distribuées par l'enseigne B&M en France ont fait l'objet d'une mesure de rappel de la part des autorités en raison d'un risque pour la santé, ont annoncé celles-ci samedi.

Ces canettes de Coca-Cola au goût cerise font l'objet d'une mesure de précaution en raison de la présence d'un produit chimique dangereux. "Le revêtement intérieur de la canette en résine phénoxy est produit à partir du Bisphénol A", selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Le Bisphénol A, interdit en France depuis 2015 alors qu'il était auparavant utilisé dans la fabrication de conserves et canettes, est un perturbateur endocrinien d'après l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses). Le Bisphénol A est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies (cancer du sein, infertilité, etc.).

Rappel Conso n'indiqua pas combien de canettes sont concernées par la mesure. Le rappel court jusqu'au 27 août prochain et les acheteurs peuvent demander un remboursement intégral.

"Coca-Cola France tient à préciser que ce rappel ne concerne pas les autres produits Coca-Cola Cherry qui sont vendus dans les autres points de vente en France" en dehors de B&M, a souligné la société américaine dans un communiqué.

Le rappel concerne des canettes qui ont été produites "hors de France", a détaillé Coca-Cola, et les produits "fabriqués et distribués partout en France par (son) embouteilleur local, Coca-Cola Europacific Partners France, ne sont pas concernés par ce rappel".