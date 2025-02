Des millions d'enfants déjà affectés par la pause de l'aide américaine, affirme l'Unicef

L'agence de l'ONU pour les enfants (Unicef) est en train d'évaluer l'impact que va avoir l'arrêt de l'essentiel de l'aide humanitaire américaine et des millions d'enfants sont déjà affectés, notamment à Haïti, par la pause annoncée dès le retour au pouvoir de Donald Trump.

"Nous avons reçu des avis de résiliation pour les subventions à l'Unicef, qui concernent des programmes tant humanitaire que de développement", a indiqué James Elder, porte-parole de l'organisation lors d'un point de presse à Genève.

L'administration Trump a annoncé mercredi tailler massivement dans l'aide internationale américaine, notamment par la suppression de 92% des financements de programmes à l'étranger par l'agence américaine de développement, l'USAID, se targuant de "faire économiser près de 60 milliards de dollars aux contribuables".

Les Etats-Unis étaient jusque-là, et de très loin, le plus important donateur d'aide humanitaire et au développement.

"Nous continuons d'évaluer l'impact qu'ont ces avis de résiliation sur nos programmes mais nous savons déjà que la pause initiale" a affecté "des millions d'enfants dans environ la moitié des pays où nous travaillons actuellement", a souligné M. Elder, qui a promis de publier les résultats de l'étude d'impact.

"Sans une action urgente, sans financement, plus d'enfants vont souffrir de malnutrition. Moins auront accès à l'éducation, et les maladies évitables feront plus de victimes", a mis en garde le porte-parole.

"Il est donc très clair que toute réduction de financement en ces temps extrêmement difficiles met des vies d'enfants en danger à un moment où ils ont besoin de soutien plus que jamais", a-t-il ajouté.

La responsable de l'Unicef pour Haïti, Geetanjali Narayan, qui participait au point de presse, a souligné à quel point l'aide des Etats-Unis était vitale pour le pays le plus pauvre des Caraïbes.

"L'impact en Haïti, dans un pays si touché par le conflit, la violence et la pauvreté, est extrême et immédiat. Cela se passe en ce moment", a lancé Mme Narayan.

"Ce n'est pas seulement l'Unicef en Haïti qui est concerné, ce sont tous nos partenaires, les organisations de la société civile qui ont bénéficié du soutien des Etats-Unis", a-t-elle ajouté.

Dans le nord du pays, explique la responsable, dans un centre de soins, la surveillance de la malnutrition par la pesée des bébés et de leur mère doit être supprimée. Les fonds étaient américains.

En revanche, une porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) au Soudan a de meilleures nouvelles.

"Il y a deux semaines, la suspension de l'aide alimentaire en nature au PAM, qui est achetée auprès des agriculteurs américains (...) a été levée. Ainsi, nous avons pu reprendre nos opérations régulières dans le cadre de toutes les subventions existantes", a déclaré Leni Kinzli, par visioconférence.