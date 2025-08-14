Des scientifiques découvrent un taux important de changement de sexe chez certains oiseaux

Le
14 Aoû. 2025 à 03h01 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un kookaburra à Darwin (Australie) le 10 août 2025

Un kookaburra à Darwin (Australie) le 10 août 2025

AFP
William WEST
Partager 2 minutes de lecture

Des scientifiques australiens ont documenté un taux surprenant de changement de sexe chez les oiseaux sauvages, un phénomène qui pourrait être expliqué par une pollution croissante ou d'autres déclencheurs environnementaux.

Une étude portant sur cinq espèces australiennes communes, dont les kookaburras, les pies et les loriquets, a révélé qu'environ 6% des oiseaux présentaient les chromosomes d'un sexe mais les organes reproducteurs d'un autre.

Les résultats ont montré qu'un nombre étonnamment élevé d'oiseaux avaient changé de sexe après la naissance, ont déclaré des chercheurs de l'Université de la Sunshine Coast (Australie).

"Cela indique que la détermination du sexe chez les oiseaux sauvages est plus fluide que ce que nous pensions, et peut persister jusqu'à l'âge adulte", a déclaré Dominique Potvin, co-autrice de l'étude, qui a effectué des tests ADN sur près de 500 oiseaux.

La grande majorité des changements de sexe impliquaient des oiseaux génétiquement femelles développant des gonades mâles.

"Nous avons également découvert un kookaburra génétiquement mâle qui était reproductivement actif avec de grands follicules et un oviducte dilaté, indiquant une production récente d'œufs", a déclaré Mme Potvin.

Le changement de sexe est connu chez certaines espèces de reptiles et de poissons, mais l'on pense qu'il reste rare chez les oiseaux et les mammifères.

Une pie perchée sur une haie à Sydney, le 9 octobre 2014

Une pie perchée sur une haie à Sydney, le 9 octobre 2014

AFP/Archives
Peter PARKS, -

Des scientifiques avaient déjà documenté des changements de sexe chez les grenouilles induits par des polluants ou des températures plus chaudes.

Mais la cause des changements de sexe chez les oiseaux sauvages n'est pas encore claire, indique le rapport de la l'Université de la Sunshine Coast.

Le phénomène pourrait être dû à des facteurs environnementaux, comme l'accumulation de produits chimiques perturbateurs hormonaux dans les zones sauvages.

"Comprendre comment et pourquoi le changement de sexe se produit est vital pour la conservation et pour améliorer la précision des recherches sur les oiseaux," a ajouté Mme Potvin.

L'étude a été publiée cette semaine dans la revue scientifique à comité de lecture Biology Letters.

Science
AUSTRALIE

Dans le même thème - Science

Un homme est assis sur un trottoir de la Butte Montmartre, à Paris, le 12 août 2025, en pleine canicule
International

La majorité de la France toujours en surchauffe, au 7e jour de canicule

L'avion solaire SolarStratos à Sion, en Suisse, le 8 août 2025
Science

L'avion solaire SolarStratos revendique une altitude record et se rapproche des 10.000 mètres

Le chercheur Ruairidh Duncan pose avec le fossile du crâne d'une baleine ancienne le 13 août 2025 aux Musées Victoria de Melbourne.
Science

Australie: découverte d'une baleine préhistorique

-33.86785, 151.20732

À la une

Guerre en Ukraine

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar