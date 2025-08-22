Des vertiges à la mort, l'ONU appelle à protéger les travailleurs des chaleurs extrêmes

Le
22 Aoû. 2025 à 09h13 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Robin MILLARD
© 2025 AFP
Un ouvrier travaillante sur un chantier de lignes de tramway le long de la Garonne se protège du soleil pendant une vague de chaleur à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 1er juillet 2025

Un ouvrier travaillante sur un chantier de lignes de tramway le long de la Garonne se protège du soleil pendant une vague de chaleur à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 1er juillet 2025

AFP/Archives
Christophe ARCHAMBAULT
Partager 4 minutes de lecture

La hausse des températures mondiales a un impact de plus en plus néfaste sur la santé et la productivité des travailleurs, avertit vendredi l'ONU, qui appelle à des actions rapides pour limiter les risques.

"Des mesures immédiates sont nécessaires pour lutter contre l'aggravation de l'impact du stress thermique sur les travailleurs dans le monde entier", affirment l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), deux agences onusiennes qui publient vendredi un rapport commun sur cette question.

Le stress thermique, provoqué notamment par une exposition prolongée à la chaleur, survient lorsque l'organisme ne parvient plus à refroidir le corps, entraînant des symptômes allant des vertiges et des maux de tête jusqu'à la défaillance d'un organe et la mort.

Leurs recommandations s'appuient sur des données de l'Organisation internationale du travail (OIT), selon lesquelles plus de 2,4 milliards de travailleurs sont exposés à une chaleur extrême dans le monde, soit 71 % de la population active mondiale.

Comment adapter le travail aux chaleurs extrêmes ?

Infographie montrant les principales solutions pour protéger les travailleurs des températures extrêmes et des maladies liées à la chaleur, qu'ils travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur

AFP
Ioana PLESEA, Christophe THALABOT

En conséquence, plus de 22,85 millions d'accidents du travail et près de 19.000 décès sont recensés chaque annéeLa fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême a fortement augmenté, accroissant les risques pour les personnes en extérieur comme à l'intérieur, rapportent l'OMS et l'OMM.

Coups de chaleur, déshydratation, dysfonctionnements rénaux ou troubles neurologiques... effets de la chaleur sur la santé sont variés et les ouvriers des secteurs agricoles, de la construction ou de la pêche sont particulièrement exposés, précisent-elles.

"Défi sociétal"

"Le stress thermique au travail est devenu un défi sociétal mondial qui ne se limite plus aux pays situés près de l'équateur", indique Ko Barrett, secrétaire générale adjointe de l'OMM.

Protéger ces travailleurs "n'est pas seulement un impératif sanitaire, mais aussi une nécessité économique", ajoute-t-elle.

Un ouvrier sur un chantier de construction essuie la sueur de son front alors que les températures augmentent avec l'arrivée de l'été à Bagdad, le 28 mai 2025 en Irak

Un ouvrier sur un chantier de construction essuie la sueur de son front alors que les températures augmentent avec l'arrivée de l'été à Bagdad, le 28 mai 2025 en Irak

AFP/Archives
AHMAD AL-RUBAYE

D'après ces agences de l'ONU, la productivité des travailleurs diminue de 2 à 3% pour chaque degré supplémentaire au-dessus de 20°C.

Elles appellent à la mise en place de plans d'actions adaptés à chaque secteur et région.

"Sans une action audacieuse et coordonnée, le stress thermique deviendra l'un des risques professionnels les plus dévastateurs de notre époque, entraînant des pertes importantes en termes de vies humaines et de productivité", pour Joaquim Pintado Nunes, chef du service de la sécurité et de la santé au travail de l'OIT.

"Investir dans des stratégies efficaces de prévention et de protection permettrait à la planète d'économiser plusieurs milliards de dollars chaque année", poursuit-il en conférence de presse.

S'adapter ou mourir

Le rapport préconise de cibler en priorité les travailleurs âgés, ainsi que ceux qui souffrent de maladies chroniques ou qui ont une condition physique moins bonne, les plus sensibles au stress thermique.

Une femme, un ventilateur miniature à la main, se rend au travail par une matinée chaude et ensoleillée à Tokyo, le 6 août 2025 au Japon

Une femme, un ventilateur miniature à la main, se rend au travail par une matinée chaude et ensoleillée à Tokyo, le 6 août 2025 au Japon

AFP/Archives
Kazuhiro NOGI

Travailleurs, syndicats, experts de la santé et autorités locales doivent oeuvrer ensemble pour élaborer des mesures, est-il recommandé.

Le dernier rapport technique et les dernières recommandations de l'OMS sur le stress thermique au travail remontait à 1969, "une époque où le monde était très différent en termes de changement climatique", note Ruediger Krech, responsable de l'environnement et du changement climatique à l'OMS.

"Ce qui a changé, c'est la gravité" des épisodes de chaleur, ajoute-t-il, les dix dernières années ayant été les dix plus chaudes jamais enregistrées.

"Nous devons faire face à l'avenir à des chaleurs extrêmes. C'est une réalité pour beaucoup: il s'agit de s'adapter ou de mourir", assure Johan Stander, directeur des services à l'OMS.

Science
SUISSE

Dans le même thème - Science

Une girafe dans une réserve près de Winhoek, en Namibie, le 15 mai 2015
Science

Il n'existe pas une espèce unique de girafes mais quatre

Le chocolat contient une quantité &quot;non négligeable&quot; de cadmium, métal lourd aux effets nocifs pour la santé, met en garde jeudi l'UFC-Que Choisir
Science

Contamination au cadmium: gare à l’abus de chocolat, avertit l’UFC-Que Choisir

Des cigarettes électroniques jetables &quot;puffs&quot; à Béthune, dans le nord de la France, le 25 mai 2022
Science

Six mois après son interdiction, la puff toujours aussi facile à trouver pour les ados

46.20222, 6.14569

À la une

International

L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?

International

L'ONU déclare la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient

Sport

AfroBasket 2025: le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qualifiés en demi-finales

Afrique

Guinée: au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des disparus recherchés

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

Économie

Japon: une ville veut limiter à deux heures l'utilisation des smartphones

International

Thaksin, figure de la politique thaïlandaise, acquitté du crime de lèse-majesté

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?